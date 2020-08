Texas Chainsaw Massacre: Il nuovo remake ha trovato un regista

Il produttore/regista Fede Alvarez ha finalmente trovato un regista al nuovo remake del celebre cult horror Texas Chainsaw Massacre.

Dopo aver perso i registi Ryan e Andy Tohill dopo una sola settimana di riprese (si presume per divergenze artistiche), il nuovo remake di Texas Chainsaw Massacre ha trovato in David Blue Garcia (Tejano) un nuovo regista.

Secondo Deadline, Garcia subentrerà ai due fratelli senza utilizzare nessuna delle riprese svolte nella sola settimana di ciak in Bulgaria. La sceneggiatura di Chris Thomas Devlin al momento non dovrebbe essere in discussione.

La fonte riferisce, inoltre, che Legendary Pictures spera di dare il via a un nuovo franchise, ma in qualche modo collegato al classico originale diretto da Tobe Hooper nel 1974. Il cast include Elsie Fisher ( Eighth Grade ), Sarah Yarkin ( Happy Death Day 2U ), Jacob Latimore ( The Maze Runner ) e Moe Dunford ( Vikings ).