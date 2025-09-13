La giovane casa di produzione A24 ha praticamente messo gli artigli sulla famosa saga horror Texas Chainsaw Massacre.

A seguito di una serie di voci, secondo cui alcuni studios hollywoodiani avrebbero messo gli occhi sul futuro della saga horror Texas Chainsaw Massacre, quest’oggi arriva l’ennesima conferma che lo studio A24 è oramai pronto a prendere il controllo dei diritti “cinematografici e televisivi” in vista di una sorta di progetto rinascita per Leatherface e company. A confermare la notizia è stato il noto insider “Jeff Sneider” (via Bloody Disgusting).

“A quanto pare, l’accordo non è ancora stato concluso, ma A24 è in pole position“, ha sottolineato Deadline in altro articolo. “Un’altra fonte vicina all’azione ci dice che è tutto prematuro, ma è chiaro che l’etichetta dietro Hereditary non ha intenzione di mollare la presa.”

In un precedente nostro aggiornamento, è stato sottolineato che Verve, l’agenzia che detiene i diritti della saga sin dal 2017, avrebbe avuto dei contatti preliminari con alcune importanti personalità – e studios – in quel di Hollywood per rilanciare il marchio horror nei prossimi anni. Tra queste spicca il nome proprio di A24.

Come potrebbe rinascere con A24 la saga horror Texas Chainsaw Massacre?

Texar Chainsaw Massacre (da noi Non Aprite Quella Porta) potrebbe rinascere prima di tutto sotto forma di serie tv. I nomi illustri collegati al progetto, secondo fonti, sono JT Mollner, Roy Lee e Glen Powell, anche se è stato accostato al progetto solo come produttore. Inoltre, fonti rivelano che lo stesso Lee avrebbe intenzione di realizzare un film con l’ausilio di Netflix.

La saga Texas Chainsaw Massacre (da noi Non Aprite Quella Porta) ha avuto la sua ultima puntata nel 2022, prodotto e distribuito da Netflix. Il primo iconico capitolo è stato diretto invece da Tobe Hooper nel 1974. Il film ha ottenuto un enorme successo contribuendo a creare, oltre che un franchise di successo, anche un’icona immortale come Leatherface (da noi Faccia di Cuoio).

