Dopo aver ridefinito l’horror contemporaneo, A24 è pronta a mettere le mani su uno dei pilastri del genere slasher. Proprio come anticipato in un nostro precedente aggiornamento, lo studio ha infatti vinto la corsa per i diritti cinematografici di Texas Chainsaw Massacre (Non aprite quella porta) e ha già individuato il nome a cui affidare questa rischiosa ma eccitante scommessa: Curry Barker. La notizia è stata confermata da Deadline.

Barker è attualmente l’uomo del momento a Hollywood: dopo essersi fatto conoscere su YouTube, il suo film Obsession è stato acquistato da Focus Features per oltre 15 milioni di dollari dopo il successo al TIFF. La sua visione per Leatherface sarà una “reimmaginazione” totale del mito creato da Tobe Hooper nel 1974, slegata però dalla serie TV che A24 sta sviluppando parallelamente con la produzione di Glen Powell.

Curry Barker e il nuovo volto dell’orrore: cosa aspettarsi da A24

La scelta di Barker non è casuale. Il regista ha dimostrato con Obsession (in uscita nelle sale il 15 maggio) una capacità rara nel gestire dinamiche tossiche e disturbanti, elementi che si sposano perfettamente con l’atmosfera malsana della famiglia Sawyer. Alla produzione del film troveremo veterani del calibro di Roy Lee e Steven Schneider (Spooky Pictures), insieme a Kim Henkel, co-creatore originale del franchise.

Questo nuovo capitolo cinematografico promette di riportare Leatherface a una dimensione più cruda e autoriale, tipica delle produzioni A24, cercando di restituire al pubblico quel senso di terrore puro e “sporco” che rese il film originale del ’74 un capolavoro insuperato. Non ci sono ancora dettagli sul cast o sulla trama specifica, ma l’accoppiata tra lo studio di Hereditary e il talento viscerale di Barker rende questo progetto uno dei più attesi dai fan dell’horror.

La saga Texas Chainsaw Massacre (da noi Non Aprite Quella Porta) ha avuto la sua ultima puntata nel 2022, prodotto e distribuito da Netflix. Il primo iconico capitolo è stato diretto invece da Tobe Hooper nel 1974. Il film ha ottenuto un enorme successo contribuendo a creare, oltre che un franchise di successo, anche un’icona immortale come Leatherface (da noi Faccia di Cuoio).