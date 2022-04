La fortunata serie anime Ultraman si chiuderà con la terza stagione, l’annuncio è arrivato quest’oggi attraverso il rilascio di un breve teaser announcement.

Dopo il lancio della seconda stagione lo scorso 14 aprile, Netflix si appresta ad offrire agli appassionati un finale scoppiettanti per la serie anime dedicata al leggendario Ultraman. Il teaser d’annuncio diffuso oggi mostra il famoso eroe che giace ferito in terra, e svela che l’ultima stagione, intitolata per l’occasione Ultraman: Final, arriverà nel corso del 2023. Con il teaser è stato diffuso anche un poster.

ULTRAMAN

PRODUZIONE: Creata dalla Production I.G., la serie anime è stata diretta nel 2019 da Kenji Kaiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) e Shinki Aramaki (Appleseed Alpha), con Nobuko Toda e Kazuma Jinnouchi in veste di compositori della colonna sonora. DISTRIBUZIONE: La terza stagione sarà l’ultima, e sarà disponibile dal 2023.

TRAMA SECONDA STAGIONE: Si apre un nuovo capitolo: la seconda stagione di ULTRAMAN sta per iniziare! Sei guerrieri uniscono le forze mentre la storia si fa sempre più intensa! Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki dirigono la serie che porta il mondo di ULTRAMAN in territori sconosciuti. La seconda stagione della serie Netflix ULTRAMAN sarà disponibile in tutto il mondo dalla primavera 2022.