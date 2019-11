La terza stagione della serie tv Baby è stata ufficialmente confermata da Netflix, ma a quanto pare sarà l'ultima.

Il colosso dello streaming Netflix ha annunciato l'avvio delle riprese della terza stagione attraverso un lungo comunicato stampa (di seguito). Vi ricordiamo che trovate la recensione della seconda stagione a questo indirizzo.

Baby torna su Netflix per l’atto conclusivo della storia: l’adolescenza dei protagonisti sta finendo, la maggiore età è alle porte e ogni personaggio è ora costretto a guardarsi allo specchio nella sua vera essenza.

Confermati i GRAMS alla sceneggiatura, il collettivo di scrittori composto dai cinque giovani autori Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol. «Siamo emozionati di annunciare la terza stagione di Baby, che sarà anche la finale – commenta il collettivo – È incredibile in quanti abbiate fatto questo viaggio con noi e i nostri personaggi. Vi siamo grati per aver amato questa serie, per averla seguita. Riteniamo che i personaggi abbiamo completato il loro percorso e che dopo tre stagioni la storia sia arrivata alla sua naturale conclusione. Siamo enormemente soddisfatti di essere arrivati fino a qua e siamo pronti al gran finale».

Le riprese sono appena iniziate e dureranno 13 settimane in moltissime zone di Roma e dintorni. Le troupe sono tornate a Tor Vergata dove è stato ricreato il Liceo Collodi, la scuola frequentata dai giovani protagonisti, mentre altre scene saranno girate, come per le due stagioni passate, nel centro di Roma, tra Piazza Navona e i numerosi vicoli adiacenti, all’interno di ville di proprietà della borghesia romana, in hotel di lusso (come Palazzo Dama) e locali notturni. Il cast è composto da circa 40 attori, tra giovani esordienti e volti noti. La troupe è composta da oltre 120 risorse. La serie sarà girata interamente in location.

Tornano i protagonisti della serie: Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica), oltre a Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Giuseppe Maggio (Fiore), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Massimo Poggio (Arturo), Mehdi Nebbou (Khalid), Max Tortora (Roberto), Thomas Trabacchi (Tommaso), Denise Capezza (Natalia), Sergio Ruggeri (Vittorio) e Filippo Marsili (Carlo) .

Nella stagione conclusiva di Baby ogni personaggio è costretto ad affrontare la verità, scontrandosi con i propri errori e le proprie mancanze. Tutti i segreti vengono a galla. Mentre Chiara deve cercare nell’amore la forza per lasciarsi andare, Ludovica vuole cambiare strada e trovare degli obiettivi. Chiusura del cerchio anche per gli altri ragazzi del Collodi, le cui vicende stavolta saranno raccontate anche fuori dalle mura scolastiche. Gli adulti non sanno cosa fare per aiutare i propri figli, sempre più diffidenti nei loro confronti. Proprio ora che avrebbero bisogno del loro aiuto, i ragazzi non riescono a fidarsi.