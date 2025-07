Terrestrial | Il trailer dell’avvincente thriller sci fi indipendente

Da poche ore è stato rilasciato il primo teaser trailer di Terrestrial, l’avvincente thriller sci fi indipendente che debutterà al Fantasia International Film Festival di Montreal il prossimo 20 luglio.

Terrestrial è incentrato sulla figura di Allen, interpretato da Jermaine Fowler, questa la sinossi:

“Quattro amici del college si riuniscono a Los Angeles nella splendida e costosissima villa di Allen. Allen, uno scrittore impegnato nel suo primo libro, dipinge la sua vita come un meraviglioso capolavoro, ma la storia inizia a incrinarsi. Le discrepanze nella sua storia e gli eventi sospetti che si verificano in casa spingono gli amici di Allen a mettere in discussione le storie che racconta. Man mano che la sua storia si dipana, i tre amici scoprono presto di essere coinvolti in qualcosa per cui non avevano mai accettato di impegnarsi.”

Terrestrial | Altre informazioni sul film

Terrestrial è diretto dal regista Steve Pink e scritto da Samuel Johnson e Connor Diedrich. Nel cast Jermaine Fowler, James Morosini, Pauline Chalamet, Edy Modia with Rob Yang e Brendan Hunt. Tra i produttori del film figurano Josh Jason, Molly Gilula, Molly Conners, AJ Bourscheid, Austin Lantero, Rachel Walden, Chalamet e Luca Balser.

Ancora non sappiamo la data di distribuzione del film nelle sale e nè se potrà essere distribuito anche qui nel nostro Paese.