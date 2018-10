A seguito del pesante rinvio di Wonder Woman 1984 da parte di Warner Bros (qui l'articolo), altri film di alto livello hanno cambiato data quest'oggi, ovvero Terminator 6 e Charlie's Angels.

Paramount Pictures ha annunciato che Terminator 6 (titolo ancora non definitivo) non uscirà più il 15 novembre 2019, ma bensì il 1° novembre 2019, ben due settimane prima. Questo spostamento fa il paio con quello del nuovo Charlie's Angels, anch'esso spostato nello slot del 1° novembre 2019, ma in questo caso dal 27 settembre 2019.

I due film non dovrebbero pestarsi i piedi in sala, anche perchè il target di pubblico della saga Terminator e quello della saga Charlie's Angels non dovrebbe essere lo stesso.

Terminator 6

Il nuovo Charlie's Angels sarà diretto da Elizabeth Banks, con l'attrice impegnata anche nel ruolo di Bosley. La sceneggiatura è stata firmata da Jay Basu. Nel cast Elizabeth Banks, Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Patrick Stewart, Djimon Hounsou, Jonathan Tucker, Luis Gerardo Mendez, Sam Claflin.

Il reboot prenderà le stesse premesse della saga cinematografica originale (basata a sua volta sulla serie tv) e le trasferirà su una scala più globale: la Townsend Agency infatti sarà un servizio d’intelligence e sicurezza attivo in tutto il mondo, con squadre sparse per il globo. Il film sarà dedicato solo a una di queste e a una nuova generazione di angeli.

Il film esordirà nelle sale Usa dal 1 novembre 2019.

Charlie's Angels

Terminator 6 (titolo al momento indicativo) sarà probabilmente, come oramai noto da tempo, il diretto seguito di Terminator 2 – il Giorno del Giudizio, film del 1991 diretto da James Cameron. Dagli ultimi aggiornamenti il film aprirà una nuova trilogia.

Terminator 6 sarà diretto da Tim Miller. La sceneggiatura è stata affidata a David S. Goyer, Charles Eglee e Josh Friedman. La produzione sarà a cura di James Cameron. Nel cast Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Diego Boneta, Mackenzie Davis, Gabriel Luna, Natalia Reyes.

Il film arriverà nelle sale il 1 novembre 2019.