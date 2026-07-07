Un mito assoluto della fantascienza e del cinema d’azione si appresta a varcare nuovamente le sale cinematografiche di tutto il mondo. Come annunciato in esclusiva da Deadline, StudioCanal, Fathom Entertainment e Rialto Pictures hanno programmato un’importante release evento per celebrare il 35° anniversario del capolavoro di James Cameron, Terminator 2 – Il giorno del giudizio. La pellicola, che vede protagonisti gli iconici Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton nei panni della resistenza contro i cyborg, farà il suo trionfale ritorno sul grande schermo in una spettacolare versione restaurata in 4K, RealD 3D e nei formati premium, sfruttando lo straordinario restauro effettuato nel 2017.

Il ritorno in sala è stato pianificato strategicamente per coincidere con la celebre data del “Giorno del Giudizio” della trama del film, fissata storicamente per il 29 agosto. Il lungometraggio detiene ancora oggi il primato come capitolo di maggior successo commerciale dell’intera saga, capace di incassare oltre 517 milioni di dollari nel mondo e di conquistare ben quattro premi Oscar tecnici (Miglior Sonoro, Miglior Montaggio Sonoro, Migliori Effetti Visivi e Miglior Trucco). La distribuzione globale, affidata a StudioCanal, toccherà i principali mercati internazionali a cavallo tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.

Terminator 2 data uscita al cinema in Italia del cult di James Cameron

La programmazione ufficiale prevede un debutto scaglionato nei vari paesi, e l’attesa per i fan nostrani sarà brevissima. La data di uscita in Italia di questa speciale riedizione di Terminator 2: Judgment Day è stata fissata ufficialmente per il 28 agosto, in contemporanea con il mercato degli Stati Uniti e della Polonia. Nei giorni immediatamente precedenti e successivi il cult toccherà la Germania, la Francia, il Regno Unito e l’Australia.

Il regista James Cameron ha accolto con grande entusiasmo l’iniziativa, ricordando come l’opera sia stata concepita e realizzata appositamente per la visione collettiva e sottolineando ironicamente come, a distanza di 35 anni, si possa ormai fare spoiler sul finale della pellicola che vede l’umanità trionfare contro la super-intelligenza artificiale. Ad arricchire l’esperienza in sala ci sarà anche la potente colonna sonora dell’epoca, impreziosita dalla hit planetaria dei Guns N’ Roses, You Could Be Mine, che risuonerà nei sistemi audio premium dei cinema italiani a fine estate.