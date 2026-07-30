Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della grande fantascienza e del cinema d’azione.

In occasione del 35° anniversario e per celebrare il leggendario “Giorno del Giudizio” (il 29 agosto), STUDIOCANAL e Lucky Red riportano nei cinema italiani Terminator 2: Il giorno del giudizio (Terminator 2: Judgment Day). Il capolavoro firmato da James Cameron, vincitore di 4 Premi Oscar® e considerato uno dei sequel più importanti e influenti della storia del cinema, sarà proiettato nelle sale dal 28 agosto al 2 settembre 2026 in una spettacolare versione restaurata in 4K.

Un classico immortale restaurato e le parole di James Cameron

Uscito originariamente nel 1991, il blockbuster ha ridefinito il genere grazie a effetti visivi pionieristici e sequenze d’azione rimaste nell’immaginario collettivo. La pellicola vede protagonista Arnold Schwarzenegger in uno dei suoi ruoli più iconici nei panni del T-800 riprogrammato per proteggere il giovane John Connor (Edward Furlong) e Sarah Connor (Linda Hamilton) dalla spietata minaccia del T-1000 (Robert Patrick).

A rendere ancora più speciale questo evento globale è arrivato il commento ironico del regista James Cameron: “Terminator 2 è stato concepito per essere visto al cinema, il modo migliore in assoluto per rivedere il film. Credo che dopo 35 anni si possa parlare liberamente della trama, quindi: attenzione spoiler… i buoni sconfiggono la superintelligenza artificiale! E forse è proprio un messaggio di speranza di cui tutti noi abbiamo bisogno quest’estate.”

Calendario delle uscite

27 agosto 2026: Germania, America Latina, Repubblica Ceca

Germania, America Latina, Repubblica Ceca 28 agosto 2026: Stati Uniti, Italia, Polonia

Stati Uniti, Italia, Polonia 29 agosto 2026: Giorno del Giudizio

2 settembre 2026: Francia

Francia 3 settembre 2026: Australia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Svezia, Ungheria

Australia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Svezia, Ungheria 4 settembre 2026: Regno Unito

All’inizio di luglio avevamo anticipato il ritorno in sala del film per il mercato statunitense con un primo accenno alla distribuzione internazionale. Rileggi il nostro precedente articolo sul ritorno di Terminator 2 in 4K per scoprire tutti i dettagli sulle tappe estere!

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Terminator 2: Judgment Day

Terminator 2: Judgment Day Regia: James Cameron

James Cameron Sceneggiatura: James Cameron, William Wisher Jr.

James Cameron, William Wisher Jr. Cast: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick

Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick Produzione: Carolco Pictures, Pacific Western Productions, Lightstorm Entertainment, STUDIOCANAL

Carolco Pictures, Pacific Western Productions, Lightstorm Entertainment, STUDIOCANAL Distribuzione: Lucky Red