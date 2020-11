Terminata la produzione di WandaVision, la nuova serie Marvel

Si è ufficialmente conclusa la produzione di WandaVision, la serie Marvel Studios prossima al suo esordio sulla piattaforma Disney+.

A dire il vero non c’è stato un vero e proprio annuncio ufficiale, ciononostante piccoli indizi in giro per il web che porterebbero a questa conclusione. Nel particolare il produttore Dylan Klumph ha prima condiviso un aggiornamento dalla produzione, per poi cancellarlo in secondo momento.

In attesa di ulteriori conferme, magari ufficiali, ricordiamo che la produzione di WandaVision ha subito numerose interruzioni a causa dell’emergenza Covid-19, e che la messa in onda su Disney+ al momento è ancor fissat per fine 2020.

WANDAVISION

PRODUZIONE : Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck.

: Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck. TRAMA : Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare.

: Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare. CAST : Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn.

: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn. IN TV: Prossimamente su Disney+.

Post-Social