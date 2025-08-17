Terence Stamp è morto, è stato Zod in Superman

L’attore candidato all’Oscar Terence Stamp è morto, la star di Superman aveva 87 anni.

La morte del celebre attore londinese è stata confermata quest’oggi da più fonti (via Deadline), ma anche dal messaggio di cordoglio della famiglia. “Lascia un’opera straordinaria, sia come attore che come scrittore, che continuerà a emozionare e ispirare le persone per molti anni a venire”, ha dichiarato la famiglia. “Chiediamo il rispetto della privacy in questo triste momento.”

Hollywood piange la scomparsa di un altro grande interprete della settima arte formato nella grande scuola britannica.

Quali sono i ruoli iconici nella carriera di Terence Stamp?

L’attore Terence Stamp, come anticipato, è noto per aver interpretato il villain Zod nel Superman del 1978, per poi riprenderlo in Superman II. Ma Stamp ha avuto un grande impatto nel mondo del cinema anche grazie a film quali “Priscilla, la regina del deserto” (1994), e prima ancora con “Teorema” di Pier Paolo Pasolini del 1968 e “Una stagione all’inferno” del 1971.

Nell’ultimo periodo Stamp ha partecipato a film noti quali “Operazione Valchiria” con Tom Cruise nel 2008, “The Adjustment Bureau” con Matt Damon nel 2011.