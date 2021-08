Netflix ha diffuso il primo trailer relativo alla seconda stagione di Into the Night, la serie sci-fi di produzione belga in arrivo sulla piattaforma dall’8 settembre.

La seconda stagione di Into the Night ripartirà esattamente da dove si è conclusa la prima, ovvero con il gruppo di sopravvissuti al tremendo cataclisma planetario oramai giunti nel rifugio militare. Ma la salvezza chiaramente avrà un prezzo e, tra tensioni, paure e vendette, infatti, la loro sopravvivenza sarà messa a dura prova. Questa è la recensione della prima stagione.

Into the Night è la prima produzione belga di Netflix, e la prima stagione dello show era composta da sei episodi da circa 40 minuti di durata. La serie tv è scritta dal produttore e showrunner Jason George ed è liberamente ispirata al romanzo polacco di fantascienza The Old Axolotl di Jacek Dukaj. Nel cast assolutamente internazionale della prima stagione figuravano Jan Bijvoet, Nabil Mallat, Pauline Etienne, Laurent Capelluto, Stefano Cassetti, Astrid Whettnall, e Vincent Londez.

Questa è invece la breve sinossi della seconda stagione:

“Dopo aver trovato rifugio nel sottosuolo, i passeggeri affrontano una raffica di nuove crisi e tensioni crescenti con i loro eserciti militari.”