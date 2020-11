Tenet, ecco quando uscirà in home video il film di Christopher Nolan

La divisione nazionale della Warner Bros. ha reso noto, tramite un comunicato stampa, quando sarà disponibile in home video Tenet, il criptico sci-fi di Christopher Nolan.

Tenet sarà dunque disponibile in digital HD e in DVD dal 15 dicembre mentre uscirà in Blu-Ray e in 4K UHD il 13 gennaio.

Riportiamo di seguito uno stralcio del comunicato:

“Tenet”, l’imperdibile evento cinematografico è pronto a sbarcare in Italia in digitale a partire dal 15 dicembre, giusto in tempo per le vacanze natalizie, e in DVD, Blu-Ray, 4K UHD e STEELBOOK 4K UHD dal 13 gennaio. Scritto, diretto e prodotto dall’acclamato regista Christopher Nolan (“Inception”, “Dunkirk”), “Tenet” è uscito a livello globale nell’agosto 2020 incassando ad oggi 350 milioni di dollari, malgrado manchino ancora le tanto attese aperture cinematografiche nei principali mercati di New York e Los Angeles. “Tenet” è disponibile già da oggi per il pre-order digitale su tutte le principali piattaforme e a breve su Amazon per il pre-order in DVD, Blu-ray, 4K UHD e STEELBOOK 4K UHD.