Tenet: Weekend da 53 milioni nel Box Office internazionale

Lo spettro della pandemia continua a spaventare il mercato cinematografico internazionale, ma è grazie a film come Tenet la ripresa sembra più che probabile.

Dopo un primo weekend da registrare perlopiù positivo, Tenet negli ultimi tre giorni di cinema ha fatto la voce grossa incrementando il proprio bottino nel Box Office internazionale in maniera esponenziale. L’incasso maturato dal nuovo film di Christopher Nolan è stato 53 milioni di dollari (in 41 mercati internazionali), per un totale Worldwide di 146 milioni.

Tra i mercati più propositivi, si registra quello britannico ha fatto registrare 7.1 milioni, ma anche Francia e Germania hanno portato nelle casse della Warner Bros cifre vicine ai 5 milioni.

Le cifre registrate da Tenet sono ancora molto basse rispetto alle sue potenzialità (costo budget 200 milioni), ma è indubbio che i segnali di ripresa sono palpabili, e questo anche perchè mancano mercati chiave come Stati Uniti d’America e Cina, dove la pandemia ha rallentato di molto la ripresa. Ricordiamo inoltre che il numero di sale riaperte dopo il lockdown continuano ad aumentare in tutti i mercati internazionali, Italia compresa.

TENET

PRODUZIONE : Christopher Nolan ha girato il suo film con un misto di pellicola 70mm e IMAX su una sceneggiatura scritta di suo pugno. La fotografia sarà di Hoyte van Hoytema.

: Christopher Nolan ha girato il suo film con un misto di pellicola 70mm e IMAX su una sceneggiatura scritta di suo pugno. La fotografia sarà di Hoyte van Hoytema. CAST : Kenneth Branagh, Michael Caine, John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, e Dimple Kapadia.

: Kenneth Branagh, Michael Caine, John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, e Dimple Kapadia. TRAMA : John David Washington è il nuovo Protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione.

: John David Washington è il nuovo Protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione. AL CINEMA : In Italia dal 26 agosto 2020.

: In Italia dal 26 agosto 2020. LA RECENSIONE: A questo link.