Teheran S3 | Da Apple TV il trailer della nuova stagione

Apple TV ha svelato il trailer della terza stagione di Teheran, la serie thriller di spionaggio internazionale creata da Dana Eden, Moshe Zonder e Maor Kohn.

Di ritorno in piattaforma dal 9 gennaio 2026 con il primo episodio degli 8 totali, seguito da nuovi episodi ogni venerdì fino al 27 febbraio, la serie vincitrice di un International Emmy Award si è mostrata quest’oggi attraverso il primo trailer ufficiale, accompagnato tra l’altro dall’annuncio del rinnovo per una quarta stagione.

Guardate il trailer della terza stagione di Teheran

Cosa sappiamo della serie Teheran

“Teheran” segue Tamar (Sultan), un’agente hacker del Mossad infiltrata a Teheran sotto falsa identità. Dopo essersi ribellata alla fine della seconda stagione e aver subìto la perdita dei suoi alleati più stretti, nella terza stagione Tamar deve trovare un modo per reinventarsi e riconquistare il sostegno del Mossad se vuole sopravvivere.

Definita “avvincente”, “emozionante” e “una delle serie israeliane più ricche di suspense mai realizzate”, la terza stagione di “Teheran” introduce Hugh Laurie nei panni di Eric Peterson, un ispettore nucleare sudafricano, al fianco di Niv Sultan, nel suo ruolo molto apprezzato dell’agente Tamar Rabinyan; a loro si aggiungono Shaun Toub e Shila Ommi insieme alle new entry Sasson Gabai, Phoenix Raei e Bahar Pars.

La quarta stagione di “Teheran” è attualmente in produzione, mentre la prima e la seconda stagione sono disponibili in streaming su Apple TV.

Coprodotta da Apple TV e KAN 11, l’emittente pubblica israeliana, la serie è prodotta da Eden e Shula Spiegel per Donna and Shula Productions, Alon Aranya per Paper Plane Productions, Zonder, Syrkin, Omri Shenhar, Saint, Dari Shai Slutzky, Tal Fraifeld e Ronny Perry per Kan.

