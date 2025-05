Dopo due film ed una serie prequel, il celebre orsacchiotto sboccato Ted ha ottenuto il via libera per una serie animata.

Quando Seth MacFarlane ha creato la sua piccola creatura parlante per il cinema mai poteva aspettarsi di ottenere un tale successo, eppure l’orsacchiotto Ted a distanza di anni dall’esordio al cinema del primo film (2012) continua ad essere al centro dell’attenzione hollywoodiana.

Il the Hollywood Reporter, di fatto, ha confermato che Peacock ha dato il via libera per la realizzazione di una serie animata che possa fare da sequel ai primi due film in live action. Seth MacFarlane, oltre che creare lo show, tornerà a doppiare Ted così torneranno anche Mark Wahlberg e Amanda Seyfried con le loro voci.

Così come la serie live-action di Ted , la serie animata sarà prodotta da UCP, MRC di Universal Studio Group e Fuzzy Door Productions di MacFarlane. Paul Corrigan e Brad Walsh, produttori esecutivi del prequel, saranno showrunner e produttori esecutivi insieme a MacFarlane, Erica Huggins, Alana Kleiman, Jason Clark, Aimee Carlson di Fuzzy Door e Claudia Katz dello studio di animazione Rough Draft.

Nessun altro dettaglio è stato al momento rivelato.

La nuova serie animata si va ad aggiungere alla serie live action prequel presentata nel gennaio 2024 capace di ottenere anche un rinnovo per una seconda stagione. Lo show prequel, di fatto, si è ben distinta nel corso della sua prima stagione su Peacock entrando nella top 10 delle serie originali in streaming per ben tre volte durante la sua messa in onda, e superando tutte le altre commedie originali in streaming per due mesi.