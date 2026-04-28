L’attesa è finita: l’allenatore più ottimista del piccolo schermo sta per tornare a Richmond.

Apple TV ha svelato oggi il teaser trailer della quarta stagione di Ted Lasso, la serie cult che ha ridefinito il concetto di feel-good movie televisivo. Jason Sudeikis riprende il suo ruolo iconico in un nuovo capitolo che debutterà il prossimo 5 agosto, con nuovi episodi ogni mercoledì fino al gran finale del 7 ottobre.

La vera sorpresa riguarda la trama: dopo aver salutato il Richmond maschile, Ted torna in Inghilterra per affrontare la sua sfida più grande, ovvero allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, il team e il coach impareranno a “buttarsi senza pensarci troppo”, scoprendo opportunità inaspettate. Il cast storico — guidato da Hannah Waddingham, Juno Temple e Brett Goldstein — sarà affiancato da numerosi volti nuovi, tra cui Tanya Reynolds e Jude Mack.

Se amate le storie di riscatto sportivo, non dimenticate di dare un’occhiata anche al successo di Welcome to Wrexham, la docuserie di Ryan Reynolds appena rinnovata per tre stagioni.

Ted Lasso 4 trailer: cast, produzione e record della serie Apple TV

Sviluppata da Sudeikis insieme a Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly, la serie continua a puntare sull’eccellenza narrativa. La quarta stagione vede l’ingresso di Jack Burditt come produttore esecutivo, mentre Brett Goldstein (l’amato Roy Kent) torna nel doppio ruolo di sceneggiatore e produttore. Fin dal suo esordio, Ted Lasso ha battuto ogni record di critica e pubblico, diventando la commedia più nominata agli Emmy come stagione d’esordio e conquistando due premi consecutivi come Miglior Serie Comica.

In attesa del 5 agosto, ricordiamo che per gli amanti del grande cinema d’autore è disponibile il nuovo catalogo di maggio su Rakuten TV con i trionfatori degli Oscar.

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