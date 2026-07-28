C’è del potenziale per un grande ritorno! Oggi Apple TV ha rilasciato il trailer dell’attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie cult comedy pluripremiata agli Emmy con protagonista e produttore Jason Sudeikis. I nuovi episodi faranno il loro debutto ufficiale sulla piattaforma il 5 agosto con il primo capitolo (sui 10 totali), seguito da un nuovo appuntamento ogni mercoledì fino al 7 ottobre.

La trama della stagione 4, il cast e il nuovo capitolo per Richmond

Nella quarta stagione, Ted fa il suo ritorno a Richmond per affrontare la sfida più imprevedibile della sua carriera: allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso dei nuovi episodi, il coach e la sua squadra impareranno a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato.

Il nuovo capitolo segna il ritorno dello storico e amato cast principale, guidato da Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift. A loro si uniscono diverse new entry: Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely. Dietro le quinte, la stagione vede l’ingresso del vincitore dell’Emmy Jack Burditt come produttore esecutivo, mentre la sceneggiatura porta ancora una volta la firma di Brett Goldstein tra gli showrunner.

Fin dal suo esordio, Ted Lasso ha infranto record di ascolti e critica, conquistando due premi Emmy consecutivi come Miglior Serie Comica per le sue prime due stagioni.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Ted Lasso (Season 4)

Ted Lasso (Season 4) Regia: Vari

Vari Showrunner / Sceneggiatura: Jason Sudeikis, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Joe Kelly, Bill Lawrence, Jack Burditt

Jason Sudeikis, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Joe Kelly, Bill Lawrence, Jack Burditt Cast: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Tanya Reynolds, Faye Marsay

Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Tanya Reynolds, Faye Marsay Produzione: Doozer Productions, Warner Bros. Television, Universal Television

Doozer Productions, Warner Bros. Television, Universal Television HUB di riferimento: Apple TV