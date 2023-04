Il teaser trailer di Twisted Metal, la serie ispirata al famoso videogame

Peacock e Playstation Productions hanno diffuso oggi il teaser trailer di Twisted Metal, la serie ispirata al celebre franchise videoludico.

In realtà il breve teaser non mostra molto della serie. Un Anthony Mackie (il Falcon del Marvel Cinematic Universe) in versione corriere del futuro che si prepara ad affrontare l’inferno a suon di note rock metal solo per consegnare un misterioso pacco, ed un temibile killer vestito da clown di nome Sweet Tooth (doppiato in originale da Will Arnett) a chiudere il teaser. Tanto basta per scatenare la passione dei tanti nostalgici di un videogame che ha fatto la storia negli anni novanta.

TWISTED METAL

La serie tv Twisted Metal sarà una produzione condivisa tra Sony Pictures TV, PlayStation Productions e Universal Television. Nel ruolo di showrunner, ma anche di sceneggiatore e produttore, spicca invece il nome di Michael Jonathan Smith (Cobra Kai), con Rhett Reese e Paul Wernick (Deadpool e Zombieland) impegnati in cabina di produzione, con loro anche Marc Forman e Will Arnett. La serie avrà una durata di 10 episodi da 30 minuti circa, ed andrà in scena su Peacock dal 27 luglio.

Anthony Mackie avrà il ruolo di John Doe, un uomo che riceve la possibilità di avere una vita migliore se riuscirà a consegnare un misterioso pacco attraversando una landa desolata in una realtà post-apocalittica. Con l’aiuto di un ladro di auto affronterà criminali che guidano veicoli in grado di distruggere e altri pericoli, tra cui un clown mentalmente disturbato che guida un carretto di gelati. Nel cast anche Stephanie Beatriz, Thomas Haden Church e Neve Campbell. Will Arnett doppierà il killer Sweet Tooth.