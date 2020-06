La ribellione comincia nel teaser trailer di The Handmaid’s Tale 4

Hulu ha diffuso poche ore fa il teaser trailer della quarta stagione di The Handmaid’s Tale, serie sci-fi tratta dal romanzo di Margaret Atwood.

Nel breve filmato vengono alternate sequenze relative alla nuova sessione episodica, ad altre già apprezzate nelle passate stagioni, un turbinio di emozioni che non potrà che portare alla ribellione.

Come noto dall’ultimo aggiornamento, Hulu ha rinviato l’uscita della quarta stagione di The Handmaid’s Tale al prossimo anno. Non esiste ancora una data ufficiale.

The Handmaid’s Tale

PRODUZIONE : La serie è liberamente tratta dal romanzo omonimo firmato da Margaret Atwood. Lo showrunner è Bruce Miller.

: La serie è liberamente tratta dal romanzo omonimo firmato da Margaret Atwood. Lo showrunner è Bruce Miller. CAST : Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, Max Minghella, Christopher Meloni, Elizabeth Reaser.

: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, Max Minghella, Christopher Meloni, Elizabeth Reaser. TRAMA : Non definita.

: Non definita. DISTRIBUZIONE: La quarta stagione arriverà nel corso del 2021.

IL TEASER TRAILER