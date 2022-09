Questa notte, direttamente dalla convention D23 Expo, è stato presentato il teaser trailer di Percy Jackson and the Olympians, la serie ispirata ai romanzi di Rick Riordan.

Da molti attesa come una sorta di rivalsa rispetto al risultato non eccelso ottenuto dai due film giunti al cinema qualche anno fa, Percy Jackson and the Olympians si è mostrata questa notte al pubblico della celebre convention Disney con un teaser trailer interessante e ricco di spunti. Non è stata annunciata al momento nessuna data, ma è molto probabile che molto presto questa possa essere colmata. Ecco il teaser trailer:

Il momento che stavate aspettando ⚡️ Percy Jackson and the Olympians, prossimamente in arrivo su #DisneyPlus. #D23Expo pic.twitter.com/GQ1JlNT6vT — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) September 11, 2022

PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS

Rick Riordan e Jon Steinberg sono gli sceneggiatori, mentre la regia è stata affidata a James Bobin, già con la Disney per “The Mysterious Benedict Society“. L’idea di base dovrebbe vedere cinque stagioni, ognuna tratta da uno dei cinque romanzi di Riordan, ovvero Il ladro di fulmini, Il mare dei mostri, La maledizione del Titano, La battaglia del labirinto e Lo scontro finale. NEL CAST Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Virginia Kull, Glynn Turman, Megan Mullally, Jason Mantzoukas, Timm Sharp, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn.

TRAMA: La serie segue Percy Jackson (interpretato Walker Scobell), un moderno semidio dodicenne che deve gestire i suoi poteri soprannaturali quando Zeus lo accusa di avergli rubato la Folgore. Così, insieme ai suoi amici Grover e Annabeth (Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries), Percy parte per un viaggio attraverso l’America per ritrovarla e ristabilire l’ordine sull’Olimpo.

PROSSIMAMENTE SU DISNEY+