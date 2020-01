Il teaser trailer di Penny Dreadful: City of Angels svela la data della premiere

Showtime ha diffuso in rete oggi il teaser trailer di Penny Dreadful: City of Angels, la nuova serie che farà spin-off al celebre show Penny Dreadful.

Il breve video mostra alcune primissime sequenze, svelando tra l'altro quella che sarà la data della premiere su Showtime, ossia il 26 aprile di quest'anno.

Penny Dreadful: City of Angels

Penny Dreadful: City of Angels avrà una coscienza sociale e una consapevolezza storica che avevamo scelto di non esplorare nel ciclo londinese. Ora affronteremo problematiche specifiche di tipo storico, sociale, religioso, politico e razziale, ancorate nel mondo reale. Nel 1938, Los Angeles aveva a che fare con delle domande difficili sul suo futuro e la sua anima. I nostri personaggi devono porsi le stesse domande. Non ci sono risposte facili, solo domande potenti e grandi sfide morali. Come sempre nell’universo di Penny Dreadful, in questo mondo non esistono eroi e cattivi, ma solo protagonisti e antagonisti.

John Logan sarà produttore, sceneggiatore e showrunner dello show, mentre Michael Aguilar collaborerà in veste di produttore. Pablo Cabezas sarà tra i regista della prima stagione.

Nel cast Natalie Dormer, Michael Gladis, Lorenza Izzo, Thomas Krestschmann, Ethan Peck, Daniel Zovatto, Adam Rodriguez, Dominic Sherwood, Rory Kinnear, Piper Perabo.

Penny Dreadful: City of Angels sarà trasmessa da Showtime dal 26 aprile.

