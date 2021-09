Questa notte Paramount+ ha diffuso in rete il teaser trailer di Paranormal Activity: The Next of Kin, settimo capitolo della famosa saga horror, il primo a non esordire al cinema.

Destinato inizialmente ad un’uscita classica, Paranormal Activity: Next of Kin ha subito l’impatto della pandemia sul mercato cinematografico americano, la conseguenza è stato il passaggio ad una digitale, e quindi attraverso il servizio digitale di casa “Paramount+“. Ora la release negli Usa è attesa per il 29 ottobre, nessuna informazione, invece, su quella internazionale.

La sceneggiatura è stata firmata dal veterano della saga “Christopher Landon“, mentre la regia è stata curata da Will Eubank. Nel cast spazio per Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert ed Henry Ayers-Brown. I creatori della saga, ovvero Oren Peli e Jason Blum, sono ancora a bordo come produttori. Nessuna informazione, invece, è stata rivelata sulla trama.

L’intera saga Paranormal Activity ha incassato dal 2009 la bellezza di 900 milioni di dollari. A tal proposito questa di seguito è la tabella degli incassi nel Box Office Worldwide di tutti i capitoli della saga.

Paranormal Activity – 193.35 milioni

Paranormal Activity 2 – 177.51 milioni

Paranormal Activity 3 – 207.03 milioni

Paranormal Activity 4 – 142.80 milioni

Paranormal Activity: Il Segnato – 90.89 milioni

Paranormal Activity: Dimensione Fantasma – 78.90 milioni