Tra i tanti trailer mostrati ieri durante TUDUM 2023, quello di Il Problema dei 3 Corpi è risultato sicuramente quello più interessante.

Ispirato ai romanzi di fantascienza di Liu Cixin, la serie di Netflix metterà al centro dell’attenzione il primo contatto degli umani con una civiltà aliena, con il titolo “Il Problema dei 3 Corpi” che fa riferimento al sistema stellare degli alieni stessi. A tal proposito vi proponiamo qui di seguito la prima sinossi ufficiale:

“3 Body Problem (titolo originale) è una nuova serie drammatica ispirata all’epica trilogia di libri di grande successo, che racconta la storia di quello che succede quando l’umanità scopre che non siamo soli nell’universo.”

IL PROBLEMA DEI 3 CORPI

David Benioff e Dan Weiss, noti per il loro lavoro in Game of Thrones, occupano il ruolo di showrunners, sceneggiatori e produttori. Alexander Woo (The Terror: Infamy) è uno dei co-creatori, sceneggiatori e co-produttori esecutivi. Derek Tsang (Better Days) dirigerà il primo episodio. Tra i produttori anche Bernadette Caulfield, Rian Johnson (Knives Out) ed ancora Ram Bergman e Nena Rodrigue, Lin Qi e Zhao Jilong, CEO di The Three-Body Universe, Rosamund Pike e Robie Uniacke per Primitive Streak, e la Plan B Entertainment di Brad Pitt.

Il cast sarà composto da Jovan Adepo, John Bradley, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong, Jonathan Pryce, Rosalind Chao, Ben Schnetzer e Eve Ridley.

QUESTA LA SINOSSI DEL PRIMO LIBRO DELLA TRILOGIA DI ROMANZI

Nella Cina della Rivoluzione culturale, un progetto militare segreto invia segnali nello spazio cercando di contattare intelligenze aliene. E ci riesce: il messaggio viene captato però dal pianeta sbagliato, Trisolaris, l’unico superstite di un sistema orbitante attorno a tre soli, dominato da forze gravitazionali caotiche e imprevedibili, che hanno già arso undici mondi. È quello che i fisici chiamano “problema dei tre corpi”, e i trisolariani sanno che anche il loro destino, prima o poi, sarà di sprofondare nella superficie rovente di uno dei soli.

A meno di non trovare una nuova casa. Un pianeta abitabile, proprio come il nostro. Trisolaris pianifica quindi un’invasione della Terra. Sul Pianeta azzurro, nel frattempo, l’umanità si divide: come accogliere i visitatori dallo spazio? Combattere gli invasori o aiutarli a far piazza pulita di un mondo irrimediabilmente corrotto.