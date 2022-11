Il teaser trailer Elemental, il film d’animazione Pixar Animation

Disney Company ha condiviso con la rete il teaser trailer di Elemental, il film d’animazione targato Pixar Animation Studios.

In arrivo nelle sale a partire dal 16 giugno del prossimo anno, il nuovo capolavoro Disney/Pixar è stato presentato in via ufficiale durante l’ultima edizione del D23 Expo, occasione in cui è stato mostrato il poster, ma anche le prime immagini ufficiali. Trovate il teaser trailer in fondo alla pagina.

ELEMENTAL

Il film realizzato da Pixar Animation Studios è stato diretto da Peter Sohn (Il viaggio di Arlo) e prodotto da Denise Ream (Il viaggio di Arlo, Cars 2). Tra i doppiatori originali Leah Lewis e Mamoudou Athie. Al Cinema dal 16 giugno 2023.

TRAMA: In una città in cui i residenti di fuoco, acqua, terra e aria vivono insieme, una giovane donna ardente e un ragazzo che si lascia sempre trasportare da tutti scopriranno qualcosa di elementale: quanto hanno in comune.