La Bambola Assassina è tornata: ecco il teaser trailer della serie tv Chucky

L’emittente SyFy poche ore fa ha diffuso il teaser trailer di Chucky, la serie tv che riporterà sul piccolo schermo la celebre Bambola Assassina creata da Don Mancini nel lontano 1988.

La nuova serie tv, sviluppata dallo stesso Don Mancini, approderà su SyFy a partire dal prossimo 12 ottobre, in tempo per l’annuale Notte di Halloween, periodo perfetto per un prodotto televisivo di tale portata. Nel cast ci saranno, oltre a Brad Dourif (Chucky), Jennifer Tilly (Tiffany Valentine) e Fiona Dourif (Nica Pierce), anche Zackary Arthur (Transparent), Teo Briones (Ratched) e Alyvia Alyn Lind (The Young and the Restless), che interpreteranno i giovani protagonisti della serie, insieme a Devon Sawa (Final Destination), che avrà un ruolo centrale. Il cast presenterà anche i nomi di Christine Elise e Alex Vincent.

Don Mancini ha scritto la sceneggiatura della serie, ha diretto il primo episodio, ma ha anche il ruolo di co-showrunner insieme a Nick Antosca. Alla produzione anche il produttore storico David Kirschner insieme ad Harley Peyton (Twin Peaks). La prima stagione della serie composta da 10 episodi andrà in onda su SyFy e USA Network dal 12 ottobre 2021.

La storia sarà, ovviamente, incentrata sulla bambola Chucky, la quale farà la sua comparsa in un mercatino di quartiere nella periferia di una idilliaca cittadina americana. Una sequenza di terribili omicidi inizierà a mettere in luce le ipocrisie e i segreti del vicinato. Nel frattempo, l’arrivo di amici e alleati dal passato di Chucky rischia di svelare la verità dietro agli omicidi, così come le origini della bambola demoniaca.