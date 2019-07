Netflix ha diffuso oggi il teaser poster, e due foto ufficiali, da The Witcher, la futura serie tv incentrata sui romanzi di Andrzej Sapkowski.

Il poster mette al centro dell’attenzione Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, mentre le due foto riguardano i due protagonisti dello show, ovvero lo stesso Geralt e sua figlia.

The Witcher è sviluppata da Lauren Schmidt Hissrich. Nel cast Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, Jodhi May, Bjorn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, MyAnna Buring, Millie Brady, Mimi Ndiweni, Therica Wilson Read.

La storia dei romanzi (e dei videogames) The Witcher ruota intorno ad uno stregone di nome Geralt of Rivia e alla sua figlia adottiva Ciri. Insieme uniscono le forze per combattere le forze oscure in un mondo oppresso dalla magia nera.

Tra i produttori della nuova serie tv targata Netflix anche Sean Daniel, Jason Brown, Tomek Baginski e Jarek Sawko.

The Witcher conterà 8 episodi, e sarà distribuita da Netflix nel corso del 2020.