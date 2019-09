La mini-serie The Stand (L'ombra dello Scorpione) è pronta per il primo ciak, a confermare l'inizio della produzione un breve teaser apparso in rete.

Il breve video - rilasciato per l'occasione dal regista Josh Boone - mostra la prima pagina del copione della mini-serie con alcune informazioni interessanti, tra cui il titolo del primo episodio (The End), ed i nomi di regista e sceneggiatori.

The Stand (Serie Tv)

The Stand (in Italia noto come L’ombra dello scorpione) sarà sviluppata da Josh Boone e Ben Cavell. L’intera prima stagione conterrà 10 episodi.

Tra i produttori, oltre a Boone e Cavell, anche Roy Lee, Jimmy Miller, Richard P. Rubinstein. Ed ancora Will Weiske e Miri Yoon ed il figlio di Stephen King, ovvero Owen King. Inoltre Stephen King scriverà l’ultimo capitolo della serie firmando un epilogo inedito della storia rispetto ai romanzi.

Nel cast James Marsden, Amber Heard, Odessa Young, Henry Zaga, Whoopi Goldberg con il ruolo di Madre Abagail, ed ancora Alexander Skarsgard in quello di Randall Flagg, Jovan Adepo, Owen Teague, Brad William Henke e Daniel Sunjata.

La produzione è partita il 14 settembre 2019.