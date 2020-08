Netflix ha iniziato la campagna promozionale legata al rilascio di The Babysitter: Killer Queen, sequel del fortunato teen-horror The Babysitter.

Accolto positivamente dai giovanissimi clienti della piattaforma digitale, l’horror The Babysitter si avvicina a grandi passi a mostrare nuove bizzarre avventure nel proprio sequel. Netflix distribuirà sul proprio catalogo il film dal 10 settembre, e per l’occasione ha diffuso in rete un teaser announcement ed una manciata di foto.

Il sequel è stato diretto da McG, mentre nel cast spazio al cast del primo film, formato per l’occasione da Bella Thorne (Amityville: The Awakening), Robbie Amell (The Flash), Hana Mae Lee (Pitch Perfect), Andrew Bachelor e Judah Lewis (The Christmas Chronicles). Con loro anche Emily Alyn Lind (Doctor Sleep), Ken Marino (Brooklyn Nine-Nine), Leslie Bibb (Iron Man), Carl McDowell e Chris Wylde.

QUI DI SEGUITO FOTO E TEASER