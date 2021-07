Dalla terra dei Kaijū il teaser del nuovo monster movie Daikaijyu no Atoshimatsu

Dal Giappone, patria degli spaventosi e giganteschi Kaijū, ecco il teaser trailer e il poster del nuovo monster movie intitolato Daikaijyu no Atoshimatsu.

In Daikaijyu no Atoshimatsu il pubblico assisterà alla morte improvvisa del gigantesco essere che minaccia la città, un evento però che porterà ad un secondo problema, ben più grave: dalla carcassa kaiju, infatti, un gas tossico produrrà ancor più danni, portando al collasso l’intero paese. Una squadra di specialisti, guidati da Arata Tatewaki, cercherà in tutti modi di impedire i conseguenti tragici eventi.

Il film è stato scritto e diretto da Satoshi Miki e distribuito da Shochiku, in collaborazione con Toei. Nel cast quali personaggi principali, troviamo Ryosuke Yamada nei panni di Arata Tatewaki e Tao Tsuchiya in quelli di Yukino Amane, ex fidanzata di Arata.

Daikaijyu no Atoshimatsu dovrebbe uscire in Giappone entro il prossimo anno, non si hanno ancora notizie riguardo una possibile distribuzione anche nel nostro Paese.