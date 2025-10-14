Taylor Swift | La fenomenale cantante conquista Disney+

La cantante dei record Taylor Swift si appresta a proseguire nella missione di conquista della piattaforma Disney+.

Dopo il lancio mondiale di “The Life of a Showgirl“, con oltre 4 milioni di unità equivalenti ad album vendute negli Stati Uniti, l’artista vincitrice di 14 GRAMMY® Taylor Swift torna su Disney+ con due nuovi progetti originali.

Il primo s’intitola “Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era“, una docuserie-evento composta da 6 episodi che racconta, da dietro le quinte, lo sviluppo, l’impatto e i meccanismi interni alla base del fenomeno “The Eras Tour“; il secondo sarà invece “Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show“, il film concerto integrale che presenta per la prima volta “THE TORTURED POETS DEPARTMENT“.

Entrambi i nuovi progetti saranno in esclusiva su Disney+ dal 12 dicembre 2025.

Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era è una docuserie illuminante che offre uno sguardo intimo sulla vita di Taylor mentre il suo tour era in prima pagina ed entusiasmava i fan di tutto il mondo. Inoltre, la serie mette in luce artisti, familiari e amici – tra cui Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran e Florence Welch – offrendo una visione inedita di ciò che ha contribuito a creare un fenomeno. A partire dal 12 dicembre saranno disponibili su Disney+ due episodi a settimana.

In aggiunta, anche Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, girato a Vancouver, British Columbia, debutterà su Disney+ il 12 dicembre. Il film concerto integrale, registrato durante l’ultimo show del tour, presenta l’intero set di “THE TORTURED POETS DEPARTMENT”, inserito nel tour dopo l’uscita dell’album nel 2024.

Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era è diretto da Don Argott, co-diretto da Sheena M. Joyce e prodotto da Object & Animal. Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show è diretto da Glenn Weiss e prodotto da Taylor Swift Productions in collaborazione con Silent House Productions.

