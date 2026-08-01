Il creatore e showrunner Taylor Sheridan tornerà a vestire i panni di attore nella terza stagione di Lioness, lo spy thriller targato Paramount+.

Dopo la breve apparizione effettuata nel corso del secondo ciclo di episodi, la presenza di Sheridan davanti alla macchina da presa è stata ufficialmente confermata anche per i nuovi capitoli dello show. L’autore riprenderà il ruolo di Cody Spears, l’ufficiale della CIA introdotto in precedenza, assicurandosi una presenza sullo schermo decisamente più estesa e centrale all’interno della trama.

Le rivelazioni di Thad Luckinbill e il passato da attore di Sheridan

A rivelare la notizia è stato l’attore Thad Luckinbill (interprete dell’agente CIA Kyle McManus) in un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter. Luckinbill ha spiegato che Sheridan condividerà diverse scene direttamente con lui, sottolineando come la sua doppia veste arricchisca l’intera produzione: «Ha un ruolo ed è fantastico. Lo show guadagna moltissimo quando recita un personaggio», ha dichiarato Luckinbill. «Che sia attore, scrittore, regista o produttore, rimane sempre la stessa persona, estremamente autentica».

Nonostante sia oggi uno degli autori e produttori più influenti e occupati del panorama televisivo americano, la carriera di Sheridan è iniziata proprio con la recitazione (con ruoli noti in serie come Sons of Anarchy e Veronica Mars). Un’attitudine che lo showrunner continua a coltivare, ritagliandosi apparizioni e piccoli ruoli chiave all’interno dei suoi franchise di maggior successo.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Special Ops: Lioness

Special Ops: Lioness Showrunner / Creatore: Taylor Sheridan

Taylor Sheridan Regia: Vari (tra cui Anthony Byrne, Michael Friedman)

Vari (tra cui Anthony Byrne, Michael Friedman) Cast: Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Laysla De Oliveira, Michael Kelly, Thad Luckinbill, Taylor Sheridan

Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Laysla De Oliveira, Michael Kelly, Thad Luckinbill, Taylor Sheridan Produzione: MTV Entertainment Studios, 101 Studios, Blossom Films

MTV Entertainment Studios, 101 Studios, Blossom Films Distribuzione / HUB di riferimento: Paramount+