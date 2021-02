Taylor Kitsch con Chris Pratt nel film The Terminal List

Taylor Kitsch si è unito a Chris Pratt nel cast di The Terminal List, thriller prossimo ad approdare su Amazon Prime Video.

La pellicola sarà tratta dall’omonimo romanzo firmato da Jack Carr incentrato su James Reece, un Navy SEAL il cui plotone è vittima di un’imboscata durante una missione segreta. Quando il soldato torna a casa, con ricordi contrastanti sull’incidente, inizia a porsi domande sulla sua colpevolezza, ma quando vengono alla luce nuove prove, Reece scopre forze oscure che lavorano contro di lui e che mettono in pericolo sia la sua vita che quella dei suoi cari.

Nel film Chris Pratt avrà il ruolo del protagonista “James Reece“, mentre Taylor Kitsch secondo il The Hollywood Reporter avrà quello del migliore amico “Ben Edwards“, un ex SEAL che ora lavora per la CIA.

Amazon Studios e Civic Center Media stanno producendo in associazione con MRC Television. I produttori esecutivi di The Terminal List sono lo stesso Chris Pratt e Jon Schumacher attraverso Indivisible Productions; Antoine Fuqua (che dirigerà i film) produrrà con la sua Fuqua Films; così come Daniel Shattuck e lo scrittore Jack Carr. In cabina di sceneggiatura, infine, David DiGilio.