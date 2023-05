Tartarughe Ninja: Caos Mutante, il trailer del film d’animazione

Paramount Pictures ha rilasciato poche ore fa il trailer italiano di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, il nuovo film d’animazione dedicato ai famosi eroi mutanti.

Diretto da Jeff Rowe, con la co-direzione di Kyler Spears, il film porta in scena una nuova avventura dedicata agli amanti delle celebri Tartarughe Ninja, ma questa volta attraverso una storia co-sceneggiata dalla premiata ditta comica formata da Seth Rogen e Evan Goldberg, con la collaborazione dello stesso Rowe, di Dan Hernandez e Benji Samit.

Questa di seguito è la sinossi ufficiale:

Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

Nel cast vocale spiccano le voci di Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Hannibal Buress, Rose Byrne, Nicolas Cantu, John Cena, Jackie Chan, Ice Cube, Natasia Demetriou, Ayo Edebiri, Giancarlo Esposito, Post Malone, Brady Noon, Seth Rogen, Paul Rudd, e Maya Rudolph. La release nelle sale italiane è attesa per il 30 agosto.