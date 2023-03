Il volto di Taron Egerton per il primo poster di Tetris

Dopo il trailer diffuso due settimane fa, l’atteso biopic Tetris torna protagonista sulle nostre pagine attraverso il rilascio del poster ufficiale.

La pellicola di Apple Original Films si ispira alla vera incredibile storia sul come il rivoluzionario videogame ha raccolto consensi in tutto il mondo divenendo in poco tempo un vero e proprio fenomeno culturale. Il volto di Taron Egerton, oltre ad essere protagonista del poster in questione, porterà in scena Henk Rogers, l’uomo che nel 1988 si spinse ben oltre le proprie capacità, assumendosi incredibili rischi, per riuscire a portare tale fenomeno all’attenzione delle masse.

Con Taron Egerton, il cast di Tetris conterà anche su Nikita Efremov, Sofia Lebedeva e Anthony Boyle. La regia è stata, invece, curata da Jon S. Baird su una sceneggiatura firmata da Noah Pink. La release su Apple TV+ è stata fissata per il 31 marzo.

SINOSSI: “Tetris” racconta l’incredibile storia di come uno dei videogiochi più popolari di sempre sia arrivato a contagiare i giocatori più accaniti di tutto il mondo. Henk Rogers (Taron Egerton) scopre Tetris nel 1988 e decide di puntare tutto sul videogioco viaggiando in Unione Sovietica, dove unisce le forze con il suo inventore Alexey Pajitnov (Nikita Efremov) per riuscire a portarlo all’attenzione delle masse. Basato su una storia vera, “Tetris” è un thriller ambientato all’epoca della Guerra Fredda, con personaggi ‘cattivi’ che fanno il doppio gioco, eroi improbabili e una corsa avvincente fino al traguardo.

IL POSTER