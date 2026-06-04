Presentata oggi in conferenza stampa a Roma la 72ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2026. Il festival è promosso e organizzato da Fondazione Taormina Arte Sicilia, con il patrocinio e il contributo dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, del Ministero del Turismo, del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, del Comune di Taormina, con il sostegno del Parco Archeologico Naxos Taormina e di Sicilia Film Commission, con la direzione artistica di Tiziana Rocca.

Tiziana Rocca, Direttrice Artistica Taormina Film Festival, ha dichiarato: “Con grande emozione e profondo orgoglio annunciamo ufficialmente il programma della 72ª edizione del Taormina Film Festival, una manifestazione che continua a rappresentare un ponte straordinario tra la tradizione del grande cinema e il suo futuro, tra i maestri consacrati e le nuove voci che stanno ridefinendo il linguaggio audiovisivo contemporaneo.

Quest’anno abbiamo costruito un programma ricco, internazionale e fortemente identitario, capace di celebrare il cinema in tutte le sue forme. Siamo onorati di rendere omaggio ad alcuni dei protagonisti assoluti della settima arte: due icone del cinema mondiale, Helen Mirren e Russell Crowe, e due straordinari ambasciatori del cinema italiano nel mondo, Franco Nero e Giancarlo Giannini, artisti che con il loro talento hanno lasciato un segno indelebile nella storia del grande schermo. Ma saranno tantissimi gli ospiti del Festival, come il candidato agli Oscar, Clive Owen, e l’attrice protagonista di film diventati cult cinematografici, Connie Nielsen.

Tra gli appuntamenti più prestigiosi di questa edizione, siamo particolarmente felici di ospitare la consegna del Golden Globe al documentario dedicato a Brunello Cucinelli, diretto da Giuseppe Tornatore, un’opera che racconta una delle più affascinanti storie italiane di visione, cultura e impresa attraverso lo sguardo di uno dei nostri più grandi registi.

Una delle novità più significative del 72° Taormina Film Festival è l’introduzione della sezione Concorso Cortometraggi, composta da undici opere profondamente legate alla Sicilia, attraverso le loro storie, le tematiche affrontate e il contributo di autori e interpreti siciliani. Una scelta che nasce dalla volontà di valorizzare il territorio, la sua creatività e il suo straordinario patrimonio culturale. Questa nuova sezione si affianca ai nove film del Concorso Internazionale Lungometraggi, ai dieci titoli del Fuori Concorso e ai nove Eventi Speciali che illumineranno l’incomparabile scenario del Teatro Antico.

Ad aprire questa edizione sarà un evento eccezionale: l’anteprima assoluta per l’Italia della terza stagione di House of the Dragon, una delle serie più amate degli ultimi anni. Un momento di grande prestigio che conferma il ruolo del Taormina Film Festival come palcoscenico internazionale privilegiato per le grandi produzioni audiovisive.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla nostra splendida madrina Anna Valle, che accompagnerà il Festival con eleganza e sensibilità, e alla prestigiosa giuria internazionale che ha accettato di condividere con noi questa straordinaria esperienza: Jane Campion, Holly Hunter, Miyako Bellizzi, Francine Maisler, Akinola Davies Jr., Sue Kroll e Pietro Castellitto. La loro competenza, il loro sguardo artistico e la loro autorevolezza rappresentano un valore inestimabile per questa edizione.

Un sentito ringraziamento va alla Fondazione Taormina Arte Sicilia per avermi dato fiducia affidandomi la direzione artistica del Festival.

Il Taormina Film Festival continua a crescere, rinnovandosi senza mai perdere la propria anima. In un tempo in cui il mondo cambia rapidamente, il cinema resta uno spazio privilegiato di incontro, dialogo e comprensione reciproca. Questa 72ª edizione vuole essere una celebrazione della forza delle storie, della libertà creativa e della capacità del cinema di unire culture, generazioni e sensibilità diverse. Da Taormina, cuore del Mediterraneo e crocevia di bellezza e arte, lanciamo ancora una volta un messaggio di apertura, condivisione e fiducia nel futuro”.

Taormina Film Festival: Anna Valle, madrina d’eccellenza e la giuria internazionale

La madrina di questa edizione del Festival sarà Anna Valle. Attrice di straordinaria eleganza e talento, con una carriera artistica solida e raffinata, Anna si è distinta per versatilità interpretativa e carisma, dalle interpretazioni in fiction di grande successo fino ai ruoli più intensi sul grande schermo. Il suo stile, sempre autentico e incisivo, unito a una presenza scenica magnetica, l’ha resa una delle attrici più amate e rispettate del panorama contemporaneo.

La giuria del Taormina Film Festival di quest’anno si compone di personalità di spicco del panorama cinematografico internazionale, ciascuna portatrice di uno sguardo unico e autorevole.

A presiederla sarà la regista neozelandese Jane Campion, tra le voci più raffinate del cinema contemporaneo, già vincitrice della Palma d’Oro e del Premio Oscar. Al suo fianco, l’attrice Holly Hunter, che per la sua interpretazione nel film Lezioni di piano (1993), ha vinto l’Oscar alla miglior attrice, il BAFTA, il Golden Globe e il Prix d’interprétation féminine al Festival di Cannes. La costumista candidata agli Oscar per il suo lavoro nel film di Josh Safdie Marty Supreme (2025), Miyako Bellizzi.

Una delle casting director più apprezzate di Hollywood, candidata al primo premio Oscar della storia per il miglior casting (categoria istituita nel 2026) per Sinners di Ryan Coogler, Francine Maisler. Il cineasta britannico-nigeriano, tra le rivelazioni più importanti del cinema internazionale del 2025, Akinola Davies Jr. La Head of Global Marketing, Film, Series and Brand di Amazon MGM Studios, Sue Kroll, tra le figure più influenti del settore cinematografico a livello globale. L’attore, regista e sceneggiatore, tra le voci più originali del nuovo cinema italiano, Pietro Castellitto.

Il Festival quest’anno si articolerà in quattro sezioni:

– 9 film nel Concorso Internazionale Lungometraggi

– 11 film nel Concorso Cortometraggi – “Sguardi di Sicilia”

– 10 film nel Fuori Concorso

– 9 film tra gli Eventi Speciali al Teatro Antico

Taormina Film Festival: un ricchissimo programma

Ad aprire il Festival, uno dei titoli più attesi al mondo: sarà infatti la terza stagione della serie drama HBO Original House of the Dragon a inaugurare ufficialmente il festival con la presentazione in anteprima assoluta per l’Italia del primo episodio della nuova stagione. Dal palco del Teatro Antico i protagonisti della serie Steve Toussaint, Tom Glynn-Carney, Harry Collett, Bethany Antonia e Phoebe Campbell presenteranno al pubblico del festival e a tutti gli studenti dell’Academy Cinema Student la première dell’attesissima nuova stagione, anticipata da una grande e inaspettata sorpresa.

Giovedì 11 giugno, una delle attrici più straordinarie del cinema contemporaneo, Helen Mirren riceverà il Taormina Film Festival Lifetime Achievement Award in occasione di una serata speciale dedicata all’indimenticabile Anna Magnani, quando verrà proiettata all’interno del Teatro Antico la versione restaurata di Bellissima di Luchino Visconti, in occasione del 75° anniversario dall’uscita del film.

Venerdì 12 giugno, il film-documentario Brunello, il visionario garbato del regista premio Oscar e Golden Globe Giuseppe Tornatore sulla vita dell’imprenditore Brunello Cucinelli verrà insignito del Golden Globes Prize for Documentary in Partnership with Artemis Rising Foundation.

Sabato 13 giugno, l’attore premio Oscar Russell Crowe presenterà in anteprima mondiale al pubblico del Teatro Antico il suo ultimo film, Bear Country, e per l’occasione riceverà il Taormina Film Festival International Achievement Award, riconoscimento dedicato alle personalità che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cinema mondiale attraverso talento, carisma e una straordinaria carriera artistica.