Taormina Film Fest: il manifesto ufficiale dell’edizione 2021

La 67ma edizione del Taormina Film Fest accenderà i riflettori del Teatro Antico sul grande cinema dal 27 Giugno al 3 Luglio, e si presenta al pubblico con un manifesto che omaggia il film Da qui all’eternità (From Here to Eternity) di Fred Zinnemann.

Il manifesto ufficiale della 67ma edizione del Taormina Film Fest è una rivisitazione stilizzata in chiave moderna, con una scelta cromatica più calda e luminosa, di una delle sequenze più intense e sensuali nella storia del cinema, il manifesto è stato realizzato da Ginevra Chiechio su una palette di colori ispirati alla luce e al calore di Taormina per reinterpretare l’iconica scena del bacio sulla spiaggia fra Deborah Kerr e Burt Lancaster.



Manifesto ufficiale della 67ma edizione del Taormina Film Fest

L’immagine della 67ma edizione del Taormina Film Fest celebra in questo modo anche i due protagonisti: Burt Lancaster al quale, in seguito, la figura del Principe di Salina, intramontabile Gattopardo, regalerà un legame indissolubile con la Sicilia e Deborah Kerr classe 1921, nell’anno del suo centenario, che proprio a Taormina era stata invitata nel 1959 e che vincerà un Oscar alla carriera nel 1994. Vincitore di 8 Academy Awards, Da qui all’eternità è stato un film cruciale nel percorso dell’attrice che questa scena d’amore, al tempo giudicata molto audace, ha consacrato e consegnato all’immaginario collettivo. “Kerr rhymes with star”, recitava un vecchio adagio sottolineando l’origine scozzese del suo cognome che la pronuncia Scottish vuole “Kar”.

Il manifesto della 67ma edizione del Taormina Film Fest li ricorda così – con un’immagine emblematica dei nostri tempi – in una spiaggia assolata, avvolti nell’abbraccio di un’invincibile estate.

La 67ma edizione del Taormina Film Fest è diretta da Francesco Alò, Alessandra De Luca e Federico Pontiggia; il Festival è prodotto e organizzato da Videobank Spa nell’ambito di un mandato triennale – su concessione della Fondazione Taormina Arte Sicilia e con il patrocinio dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Sicilia, della Sicilia Film Commission, del Comune di Taormina e del MIBACT.