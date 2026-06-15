Si è conclusa nella suggestiva cornice del Teatro Antico la 72ª edizione del Taormina Film Festival, un’edizione densa che ha saputo coniugare il grande glamour internazionale, l’attenzione alle nuove generazioni e la consacrazione del cinema d’autore più intimo e poetico.

Dal 10 al 14 giugno, la kermesse ha riacceso i riflettori su Taormina, trasformandola in un set a cielo aperto guidato da grandi ospiti e da una giuria d’eccezione presieduta dalla regista Premio Oscar Jane Campion.

Il Taormina Film Festival 2026 si è distinto per un perfetto equilibrio tra anteprime pop di respiro globale e storie di profondo impatto sociale. Il festival ha ospitato icone del calibro di Russell Crowe, Clive Owen e Helen Mirren, a cui è stato conferito il prestigioso Taormina Film Festival Achievement Award (il premio alla carriera) durante una serata speciale dedicata a un mito del cinema italiano, Anna Magnani.

Non sono mancate le grandi anteprime che hanno infiammato i fan del fantasy con la première europea dell’attesissima terza stagione di House of the Dragon.

Taormina Film Festival 2026: i premi assegnati

A dominare l’edizione è stato il film turco Hear The Yellow, diretto dalla regista Banu Sıvacı. Già applaudito alla Berlinale, il film — che racconta il ritorno a casa di una cantante in un villaggio piagato dalla siccità — ha letteralmente fatto man bassa dei premi principali, conquistando la giuria per il suo tono poetico, misterioso e visivamente potente.

C’è gloria anche per il cinema italiano grazie a Greta Scarano, che ha strappato un meritatissimo ex aequo come miglior attrice per la sua straordinaria e toccante interpretazione nella commedia sociale Piccolo Miracolo.

La giuria del Taormina Film Festival, composta dalla regista neozelandese Jane Campion, dall’attrice Holly Hunter, dalla costumista candidata agli Oscar Miyako Bellizzi, dalla casting director Francine Maisler, dal cineasta britannico-nigeriano Akinola Davies Jr., dalla Head of Global Marketing, Film, Series and Brand di Amazon MGM Studios Sue Kroll, e dall’attore e regista Pietro Castellitto, ha assegnato i premi:

MIGLIOR FILM: Hear the Yellow, di Banu Sivaci

MIGLIOR REGIA: Banu Sivaci, per Hear the Yellow

MIGLIOR INTERPRETE MASCHILE: Süleyman Kadim Kabaali per HEAR THE YELLOW

MIGLIOR INTERPRETE FEMMINILE: ex aequo Selva Erdener per HEAR THE YELLOW e Greta Scarano per PICCOLO MIRACOLO

MIGLIOR ATTORE EMERGENTE: Tut Nyuot per ANIMOL

MIGLIOR ATTRICE EMERGENTE: Berfin Sönmez per GROPIUSSTADT SUPERNOVA

Il Campus Giovani del 72° Taormina Film Festival, composto da circa trecento studenti e venticinque giovani giurati, formato grazie alla collaborazione con ANEC Sicilia e AGIS Sicilia, hanno assegnato il:

CARIDDINO D’ORO: GOOD LUCK, HAVE FUN, DON’T DIE di Gore Verbinski

CARIDDINO D’ORO – menzione speciale: PICCOLO MIRACOLO di Guido Chiesa

La giuria ARCA Enel ha assegnato il Premio ARCA al:

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO FUORI CONCORSO: FILI INVISIBILI di Fabio Schifilliti