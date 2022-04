Talisa Garcia si aggiunge al cast di Willow, la futura serie Disney+

Il cast della serire che farà da sequel al cult Willow questa mattina ha dato il suo benvenuto all’attrice Talisa Garcia.

Diffuso in anteprima da Deadline, l’annuncio porta con sè una doppia valenza, e questo perchè, oltre a regalare un aggiornamento dal casting di Willow, attesta anche la volontà del gruppo Disney di andare avanti con la sua operazione di inclusione sociale: Talisa Garcia è di fatto la prima attrice trans a recitare in una produzione Lucasfilm (gruppo Disney), tra l’altro in un ruolo eterosessuale, la regina madre del personaggio affidato a Tony Revolori.

WILLOW

PRODUZIONE: Lo showrunner della serie sarà Jonathan Kasdan, che ha firmato la sceneggiatura del primo episodio. Wendy Mericle, Ron Howard, Bob Dolman (autore del film), Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan saranno invece parte del team produttivo. L’episodio pilota sarà diretto da Jonathan Entwistle. CAST: Warwick Davis, Erin Kellyman, Ruby Cruz, Ellie Bamber, Tony Revolori, Amer Chadha-Patel, Toni Revolori, Talisa Garcia. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Disney+.

TRAMA: La trama della serie trama dovrebbe ruotare attorno a un gruppo in missione per salvare un principe rapito. Tra loro Dove, una modesta cuoca il cui passato ha molti punti in comune con Willow. Scoprirà di essere una “prescelta” e unirà le forze con Kit, la principessa il cui fratello gemello è stato rapito. Con loro Jade, migliore amica di Kit oltre che sua serva, Boorman, un uomo il cui ruolo sembra simile a quello che aveva Val Kilmer nel film, un ladro e bugiardo che si unisce alla missione pur di uscire di prigione.