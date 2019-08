Il casting del sequel/reboot di Suicide Squad potrebbe presto contare sul talento di Taika Waititi, personaggio molto caro ai Marvel Studios.

Niente guerra tra Marvel e DC, almeno non cinematograficamente. Ebbene si, secondo un rumour riportato in rete da SuperHeroHype, l'attore/regista Taika Waititi sarebbe pronto ad interpretare un ruolo misterioso in Suicide Squad 2 (titolo ancora non definitivo). Il nome del personaggio collegato a Taika è attualmente un mistero, ma vista l'agenda del regista (abbastanza piena), si presume possa essere qualcosa di poco impegnativo.

Curiosamente, se questo rumour fosse confermato, Taika Waititi andrebbe a collaborare con James Gunn, il regista del prossimo Guardiani della Galassia 3, un film che per mesi è stato collegato al suo nome dopo la querelle Disney/Gunn.

Suicide Squad 2

Le riprese partiranno a settembre 2019 da Atlanta.

The Suicide Squad sarà scritto e diretto da James Gunn. Nel cast, Idris Elba, Jai Courtney, Viola Davis, Margot Robbie, John Cena, Joel Kinnaman, David Dastmalchian, Storm Reid, Nathan Fillion.

Il film uscirà al cinema il 6 agosto 2021.