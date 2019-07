La saga cinematografica legata al celebre personaggio Rocky Balboa non sembra pronta a lasciare la strada di Hollywood. A confermare l'espansione del "RockyVerse" è stato lo stesso Sylvester Stallone.

Attraverso una recente intervista, Sylvester Stallone è tornato a parlare della saga cinematografica legata al suo Rocky. L'attore ha confermato lo sviluppo di nuovi progetti, tra cui una serie tv, ed un nuovo film/spin-off non direttamente collegato a Creed.

Nel particolare Sly ha rivelato che il nuovo film dovrebbe essere prodotto con la collaborazione Irwin Winkler e MGM (società che detiene i diritti sulla saga Rocky). La trama dovrebbe portare Rocky a seguire da vicino il dramma dell'immigrazione clandestina, con particolare attenzione alla questione Usa/Messico.

"Rocky incontrerà una persona giovane e arrabbiata che si è trovata incastrata in questo paese quando è andata a trovare la sorella. Rocky farà entrare questo giovane nella sua vita e i due vivranno un'incredibile avventura ai confini tra USA e Messico. Sarà un film molto attuale, parlerà di persone che si trovano ai margini, costrette a vivere per strada. Se li aiuti, ti ritrovi automaticamente al di fuori della legge."

Sulla serie tv, invece, bocca cucita per Stallone, il quale ha però avanzato la possibilità che questa possa essere realizzata attraverso la co-produzione di una piattaforma di streaming (Netflix, Amazon, etc). Ricordiamo, inoltre, che Creed 3 è attualmente in fase di sviluppo in casa MGM.

E' proprio nato il RockyVerse? Non resta che attendere nuovi dettagli in merito ai prossimi progetti.