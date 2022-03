Sydney Sweeney affiancherà Dakota Johnson nel cinecomic Madame Web

La giovane attrice Sydney Sweeney si è aggiunta al cast in costruzione di Madame Web, il cinecomic Marvel prossimo all’arrivo in sala sotto il marchio Sony.

SuperHeroHype ha riferito che l’attrice affiancherà la protagonista Dakota Johnson in un ruolo al momento ancora non definito. Sydney Sweeney è nota per avere un ruolo centrale nella serie tv Euphoria al fianco di Zendaya, ma anche per una breve apparizione in C’era una volta a… Hollywood.

Messo in cantiere subito dopo l’annuncio dell’espansione dell’universo Marvel legato al personaggio di Spider-Man, il film dedicato all’antieroina Madame Web è, insieme a quello dedicato al villain Kraven il Cacciatore, oramai pronto ad ottenere il definitiva via libera da parte dello studios. Inoltre, il recente successo in sala di Spider-Man: No Way Home sembrerebbe aver dissipato gli ultimi dubbi sull’effettiva intenzione della Sony di dare il giusto peso all’espansione del Sony’s Spider-Man Universe.

Matt Sazama e Burk Sharpless hanno da tempo iniziato a scrivere la sceneggiatura, mentre in cabina di regia S.J. Clarkson (Jessica Jones, The Defenders e Collateral) è da tempo collegata al film in chiave registica.

Madame Web nei fumetti è nota come Cassandra Webb. E’ stata creata da Denny O’Neil (testi) e John Romita Jr. (disegni) e ha debuttato nella serie The Amazing Spider-Man (vol. 1) n° 210. Tra i suoi poteri, la chiaroveggenza e diverse abilità e doti psichiche che le permettono di apparire alle persone in forma astrale. Oltre ai fumetti Madame Web è apparsa anche nella serie animata di Spider-Man.