Swiped | La storia di Whitney Wolfe Herd arriva su Disney+

Swiped, nuovo film di 20th Century Studios, debutterà in esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti il 19 settembre 2025, con un’anteprima al Toronto International Film Festival il 9 settembre.

Disponibili ora il trailer ufficiale.

Swiped | L’ascesa di Bumble nel mondo degli incontri online

Ispirato alla vera storia di Whitney Wolfe Herd, fondatrice di Bumble, il film segue la giovane neolaureata, interpretata da Lily James, che con determinazione e innovazione sfida il settore tecnologico maschile, creando un’app di incontri rivoluzionaria e diventando la più giovane miliardaria self-made.

Diretto da Rachel Lee Goldenberg e scritto da Goldenberg, Bill Parker e Kim Caramele, Swiped vanta un cast di talento con Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Pierson Fodé, Clea DuVall, Pedro Correa, Ian Colleti, Coral Peña e Dan Stevens. La produzione è firmata da Jennifer Gibgot, Andrew Panay e Lily James.

Segnate il 19 settembre per un viaggio nella storia di un’icona moderna dell’innovazione.