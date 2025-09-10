Swiped | Il nuovo trailer dal film con Lily James

E’ disponibile il nuovo trailer di Swiped, il film che racconta la vera storia di Whitney Wolfe Herd, fondatrice della piattaforma di incontri online Bumble.

Il nuovo trailer arriva in rete nel giorno seguente alla premiere ufficiale del film avvenuta in occasione della 50ª edizione del Toronto International Film Festival. Presenti all’evento i membri del cast Lily James, Jackson White, Ben Schnetzer e Myha’la. A loro si sono uniti la regista e sceneggiatrice Rachel Lee Goldenberg, i produttori Jennifer Gibgot e Andrew Panay e l’executive producer Gala Gordon.

Guardate qui il nuovo trailer di Swiped:

Cosa racconta il film Swiped?

Il film Swiped è ispirato alla vera storia di Whitney Wolfe Herd, fondatrice di Bumble, e segue la giovane neolaureata, interpretata da Lily James, che con determinazione e innovazione sfida il settore tecnologico maschile, creando un’app di incontri rivoluzionaria e diventando la più giovane miliardaria self-made.

Diretto da Rachel Lee Goldenberg e scritto da Goldenberg, Bill Parker e Kim Caramele, Swiped vanta un cast di talento con Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Pierson Fodé, Clea DuVall, Pedro Correa, Ian Colleti, Coral Peña e Dan Stevens. La produzione è firmata da Jennifer Gibgot, Andrew Panay e Lily James.

Il lancio su Disney+ di Swiped è fissato per il 19 settembre 2025.

