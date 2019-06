Nei giorni scorsi l’Alberta Film Rating ha classificato il primo trailer di Jumanji 3, svelando allo stesso tempo quello che potrebbe essere il titolo ufficiale.

Il trailer classificato ha una durata di 2:30 minuti, mentre il titolo utilizzato per il film è Jumanji: The Next Level. Anche se non si tratta di una conferma ufficiale, solitamente società come l’Alberta Film Rating risultato solitamente affidabili, pertanto ci sentiamo di confermare al 90%.

Comunque sia, il primo trailer di Jumanji 3 è oramai in procinto di fare il proprio esordio in rete.

Jumanji 3 sarà sceneggiato da Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. In cabina di regia è stato riconfermato Jake Kasdan.

Jumanji 3 conta Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Danny DeVito, Danny Glover, Ser’Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman e Morgan Turner

Il film è attualmente in via di sviluppo. La release è prevista per il 13 dicembre 2019.