Surface | Apple TV+ svela le immagini della Stagione 2

Apple TV+ ha svelato quest’oggi le prime immagini relative alla seconda stagione di Surface, la serie tv con protagonista Gugu Mbatha-Raw.

Dopo una prima stagione ben accolta da pubblico e critica, che l’ha definita “accattivante”, una serie “tortuosa e succosa”, un “thriller sexy e di qualità“, la serie tv Surface tornerà con i nuovi episodi della seconda stagione a partire dal 21 febbraio 2025 con uscita settimanale, ed un finale di stagione previsto per l’11 aprile 2025. La seconda stagione sarà composta da otto episodi.

Surface | Le Prime Foto

Surface | Note di Produzione

Il thriller psicologico è interpretato e prodotto da Gugu Mbatha-Raw e creato da Veronica West. Oltre a Mbatha-Raw, ai membri già presenti nel cast della prima stagione Oliver Jackson-Cohen e Millie Brady si aggiungono le new entry Phil Dunster, Gavin Drea, Rupert Graves, Tara Fitzgerald, Nina Sosanya, Joely Richardson e Freida Pinto.

Proveniente dagli Apple Studios, “Surface” è creata da Veronica West, che è anche sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner della serie, e prodotta da Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per conto di Hello Sunshine, mentre Mbatha-Raw è produttrice esecutiva. I registi della seconda stagione sono Ed Lilly, Jon East, Lynsey Miller e Alrick Riley.

Il secondo capitolo di “Surface” segue Sophie (Mbatha-Raw) tornare nella sua Londra per svelare i segreti del suo passato. Dopo aver subìto un trauma che l’ha privata dei suoi ricordi, Sophie segue i pochi indizi che ha, usando le sue vaste risorse rubate per inserirsi nell’élite della società britannica e scoprendo un possibile legame con una bella ereditiera. Ma tutto cambia quando un giornalista la contatta all’improvviso e Sophie si rende conto che stavano lavorando insieme per portare alla luce uno scandalo scioccante che coinvolge le persone pericolose a cui si è avvicinata…

