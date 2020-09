Supernova: trailer e poster del film con Colin Firth e Stanley Tucci

Svelato il trailer e il poster di Supernova, film scritto e diretto dal britannico Harry McQueen e con protagonisti Colin Firth e Stanley Tucci.

Il film racconta la storia di una coppia gay, Sam e Tusker, che vive insieme da 20 anni. A Tusker è stata diagnosticata la demenza precoce e i due vanno in vacanza sapendo di avere poco tempo insieme.

Come ha dichiarato McQuenn: Supernova è un film su come l’amore supera anche le esperienze umane più difficili e su cosa siamo disposti a sacrificare per le persone che adoriamo. È un film romantico e che afferma la vita, che in un momento come questo sembra più importante che mai”.

Nel cast anche James Dreyfus, Pippa Haywood e Sarah Woodward. Dovrebbe uscire nel Regno Unito il 27 Novembre 2020.

IL TRAILER

IL POSTER