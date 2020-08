Supernatural 15: Il trailer degli ultimi episodi

L’emittente The CW ha diffuso in rete il trailer relativo agli ultimi episodi della quindicesima stagione di Supernatural, in onda dall’8 ottobre prossimo.

La serie riprenderà dall’episodio numero 14 intitolato “Last Holiday“, e lo farà dopo lo stop alle riprese lo scorso 23 marzo, a causa dell’emergenza Covid-19. Ricordiamo che la serie chiuderà i battenti con la quindicesima stagione. Il finale di serie di Supernatural andrà in onda su The CW il 19 novembre con un episodio evento della durata di due ore.

La serie è stata creata da Eric Kripke ed è stata prodotta da Robert Singer, Andrew Dabb, Phil Sgriccia, Jeremy Carver, Eugenie Ross-Leming e Brad Buckner. Nel corso della sua lunga presenza in tv, Supernatural è riuscito ad ottenere ben 320 episodi, divenendo una delle serie più longeve del piccolo schermo. La quindicesima stagione conterà 20 episodi.

IL TRAILER