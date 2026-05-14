Deadline ha riferito che Will Smith ha firmato per recitare in Supermax, un action-thriller ad alto budget diretto da David Gordon Green (Halloween). Amazon MGM Studios si è aggiudicata i diritti mondiali del progetto firmato Miramax con un accordo che si aggira intorno ai 70 milioni di dollari.

Il film, che stando alle ultime indiscrezioni sarà un’esclusiva per la piattaforma streaming e non passerà dalle sale, segue le vicende di due agenti dell’FBI impegnati a indagare su un misterioso omicidio avvenuto all’interno della prigione più sicura del mondo. Se Smith interpreterà uno dei due agenti, il casting per il suo partner — un ruolo femminile — è attualmente in corso. La sceneggiatura è firmata da David Weil (Hunters) e David J. Rosen (Invasion).

David Gordon Green alla prova con il suo budget più ambizioso

Per il regista David Gordon Green, reduce dal successo dei nuovi capitoli della saga di Halloween, si tratta del film più costoso della sua carriera. La produzione di Supermax dovrebbe iniziare a metà agosto, consolidando il rapporto tra il cineasta e Amazon (per cui ha recentemente diretto la serie Scarpetta).

L’investimento massiccio di Amazon MGM Studios rappresenta un chiaro segnale di fiducia nei confronti di Will Smith. Dopo l’ottimo riscontro al botteghino di Bad Boys: Ride Or Die, l’attore è tornato ad essere uno dei nomi più solidi del panorama mondiale, capace di attrarre l’attenzione del pubblico anche al di fuori dei grandi universi cinematografici. Il film è prodotto da The Picture Company insieme alla Westbrook di Smith, con David Weil coinvolto anche in veste di produttore esecutivo.

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