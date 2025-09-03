Superman | Il sequel del film s’intitola Man of Tomorrow

James Gunn è pronto ad aggiungere un nuovo tassello al suo DCU, e riguarda il tanto mormorato sequel di Superman.

Dopo l’ottimo successo ottenuto questa estate dal suo Superman, il co-CEO di DC Studios “James Gunn” quest’oggi ha annunciato via social che “Man of Tomorrow” sarà il prossimo film da lui scritto e diretto incentrato sul celebre eroe di Metropolis. Il regista non ha rilasciato nessun altro dettaglio in merito, tranne che la data di uscita al cinema è il 9 luglio 2027.

L’annuncio di Man of Tomorrow (via Deadline) arriva alcune settimane dopo che lo stesso Gunn aveva svelato di essere a lavoro sul prossimo film, pur affermando che non si tratterebbe di un sequel vero e proprio. Ebbene, allora il film sarà un sequel, ma evidentemente non proprio ciò che si aspetterebbe da secondo capitolo.

Superman, il primo film del nuovo DCU

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è è approdato al cinema quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Il film è stato prodotto da Peter Safran e Gunn – responsabili dei DC Studios – e diretto dallo stesso Gunn su una sua sceneggiatura, basata sul personaggio della DC, Superman, ideato da Jerry Siegel e Joe Shuster.

Del film sono protagonisti David Corenswet (“Twisters”, “Hollywood”), nel duplice ruolo di Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”) come Lois Lane e Nicholas Hoult (la saga di “X-Men”, “Giurato numero 2”) nei panni di Lex Luthor.

Nel film sono presenti anche Edi Gathegi (“For All Mankind”), Anthony Carrigan (“Barry”, “Gotham”), Nathan Fillion (la saga dei “Guardiani della galassia”, “The Suicide Squad”), Isabela Merced (“Alien Romulus”), Skyler Gisondo (“Licorice Pizza”, “Booksmart”), Sara Sampaio (“At Midnight”), María Gabriela de Faría (“The Moodys”), Wendell Pierce (“Selma”, il “Jack Ryan” di Tom Clancy), Alan Tudyk (“Andor”), Pruitt Taylor Vince (“Bird Box”) e Neva Howell (“Greedy People”).

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”), Jason Ballantine (i film di “IT”, “The Flash”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).

Superman ha superato la soglia dei 600 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il film ha attualmente incassato 611 milioni di dollari al botteghino globale.